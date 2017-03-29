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Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

KIRKLARELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI: İLK DURUŞMA YAPILDI


KIRKLARELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI: İLK DURUŞMA YAPILDI
Tarih : 29 Mart 2017, 15:14
Puan Ver : Kırklareli'de Fetö/Pdy Davası: İlk Duruşma Yapıldı(8/10)7


2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5'i tutuklu 28 dernek üyesi sanık katıldı.



Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna ceza infaz kurumu ring araçlarıyla getirildi. Sanıkların yakınları, adliye binası girişinde polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.



Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Burak Babacan tarafından iddianame okundu.



Tutuklu sanık Sibel Kurtgözlü, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.



Lüleburgaz'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek maksadıyla Gonca Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği kurduklarını ifade eden Kurtgözlü, derneğin FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığını anımsattı.



Derneğin kurucu üyesi olduğunu aktaran Kurtgözlü, dernek adı altında hiçbir terör örgütüne yardım etmediklerini ve propagandasını yapmadıklarını savundu



 



kaynak:sabah








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