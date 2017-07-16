Dudullu'da Yapı Marketin Deposu Alev Alev Yandı
Bir Hafta Kala Düğünü İptal Oldu, Evsizlere Gün Doğdu
82 Yaşındaki Yaşlı Kadını Gasp Eden Şüpheli 20 Yıllık Polis Çıktı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu
Tören Boyunca Elinden Bırakmadı! Şehit Oğlundan Babasına Son Veda
Ve 656. Kırkpınar Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Balaban!
Nato'dan Türkiye Ve Almanya'ya Sorunu Çözün Çağrısı
Beşiktaş, İlk Hazırlık Maçında Fortuna Sittard İle 3-3 Berabere Kaldı
Galatasaray, Stoke City'den Imbula İle Yıllık 1.6 Milyon Euro'ya Anlaştı
Kuyuya 21 Ton Su Basınca Yılan Fışkırdı
Karadeniz'de Bir İlk! Ekonomiye 400 Bin Dolar Kazandıracak
Kendilerini Engelli Gösterip Yıllarca Devletten Maaş Almışlar
Beşiktaş'a Talisca'dan Sonra İkinci Benfica'lı
Sevgilisinin 18 Kemiğini Kıran Boksçu Hapiste Çürüyecek
Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkeklerde Roger Federer Şampiyon Oldu
Türkiye'nin Konya Hamlesi Almanya'yı İkiye Böldü!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Tutuklandı
"Tanksavarlar"Dan 15 Temmuz Gösterisi
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Gülen Ve Darbeci Komutanların Yer Aldığı Afişi Vatandaşlar Paspas Yaptı

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE 12 YAŞINDAKİ BİR PEHLİVAN KAYBOLDU


Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu
Tarih : 16 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu(8/10)4

İsmail Balaban'ın Orhan Okulu'yu finalde devirip başpehlivan olduğu Edirne'de 656'ncı Tarihi Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nde, turnuvanın yapıldığı Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanında bir pehlivan kayboldu.

DAHA 12 YAŞINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, Osman Üzen isminde 12-13 yaşlarında bir pehlivandan dünden beri haber alınamıyor. Üzen'in ailesi durumu polise bildirirken, Sarayiçi Er Meydanında Osman Üzen için kayıp anonsu yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kırkpınar  Yağlı  Güreşleri  Nde  12  Yaşındaki  Bir  Pehlivan  Kayboldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER