KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE 12 YAŞINDAKİ BİR PEHLİVAN KAYBOLDU
İsmail Balaban'ın Orhan Okulu'yu finalde devirip başpehlivan olduğu Edirne'de 656'ncı Tarihi Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nde, turnuvanın yapıldığı Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanında bir pehlivan kayboldu.
DAHA 12 YAŞINDAYDI
Edinilen bilgiye göre, Osman Üzen isminde 12-13 yaşlarında bir pehlivandan dünden beri haber alınamıyor. Üzen'in ailesi durumu polise bildirirken, Sarayiçi Er Meydanında Osman Üzen için kayıp anonsu yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar