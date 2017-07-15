Küçük Orta Küçük Boy müsabakalarında rakibi Gökhan Gökçe'yi yenen Deniz Yasak bir üst tura çıktı.

Soyunma odasına giderken Yasak ile bazı pehlivanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasak, sopa ve yumrukla göğüs ve yüz bölgesinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Pehlivan Yasak, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 3 pehlivan gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada