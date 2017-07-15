KIRKPINAR'DA RAKİBİNİ YENEN PEHLİVANI DARP ETTİLER
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, rakibi Gökhan Gökçe'yi yenen Deniz Yasak soyunma odasına giderken darp edildi, hastaneye kaldırıldı.
Küçük Orta Küçük Boy müsabakalarında rakibi Gökhan Gökçe'yi yenen Deniz Yasak bir üst tura çıktı.
Soyunma odasına giderken Yasak ile bazı pehlivanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasak, sopa ve yumrukla göğüs ve yüz bölgesinden yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Pehlivan Yasak, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 3 pehlivan gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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