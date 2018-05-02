KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TERÖRİST İÇ ÇAMAŞIRIYLA YAKALANMIŞ
Dün Siirt'te düzenlenen operasyonla sağ olarak ele geçirilen Malik kod adlı Osman Özonal'ın yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
TSK tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonal olduğu kaydedilmişti.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.
2 KALAŞNİKOFLA YAKALANMIŞTI
Teröristle beraber iki AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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