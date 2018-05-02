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Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
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Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! ÇİFTLİK BANK'IN BEYİN TAKIMI'NDAN DÜZGÜN GENÇ TUTUKLANDI

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan Düzgün Genç tutuklandı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı(6/10)2

Çiftlik Bank'ın beyin takımından olduğu ileri sürülen ve kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

BULGAR POLİSİ TARAFINDAN UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Düzgün Genç, Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇİFTLİK BANK'IN BEYİN TAKIMINDAN OLAN DÜZGÜN GENÇ TUTUKLANDI

Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

KAÇAK CEO MEHMET AYDIN İSE HALEN BULUNAMADI

Çiftlik Bank 'vurgununda' 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplandığı ortaya çıkmıştı. 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binen ve Uruguay'a gittiği öğrenilen Aydın'ın iadesinin talep edildiği Uruguay'dan başka bir ülkeye gittiği tahmin ediliyor. Kırmızı bültenle aranan Aydın halen bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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