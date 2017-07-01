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Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
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kırmızı ette gümrük vergisi indirimi

KIRMIZI ETTE GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kesimlik hayvanlar ve karkas ette gümrük vergisi oranlarının indirilmesinin et arzındaki yeterliliğin sağlanması...

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi(10/10)7


Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kesimlik hayvanlar ve karkas ette gümrük vergisi oranlarının indirilmesinin et arzındaki yeterliliğin sağlanması, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının stabilize edilmesi amacıyla alınan tedbirler olduğunu belirterek, "Kısa vadede piyasa istikrarını sağlamak için yurt içi kırmızı et üretimi, tüketimi karşılama noktasına gelinceye kadar sadece besilik hayvan ithalatı sürekli olmalı ve besicilerin taleplerini karşılayacak şekilde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kırmızı et tüketiminin arttığına ve üretimin tüketimi karşılayabilir durumda olmadığına işaret etti.








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