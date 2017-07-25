KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ, KAMYONUN ALTINDA KALDI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan elektrikli bisiklet sürücüsü 56 yaşındaki Zafer Böber, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin kamerasına yansıdı.
Yine kural ihlali, yine ölüm!.. Acı görüntüler bu kez Denizli'den geldi. Zaman kazanmak için kırmızı ışıkta durmayan elektrikli bisiklet sürücüsü 56 yaşındaki Zafer Böber, feci şekilde can verdi.
KIRMIZI IŞIKTA DURMADI, KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1770 sokak ile Kazım Kaynak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Köftecilik yapan Zafer Böber, kullandığı elektrikli bisikletle Kazam Kaynak Caddesi'nden Koşulu yönüne doğru giderken, kendisine yanan kırmızı ışıkta durmadı. Böber, sokak içinde yeşil yandıktan sonra geçen Mehmet Ali Karlıoğlu'nun (32) kullandığı 20 LD 577 plakalı inşaat atığı yüklü kamyonun altında kaldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonu fark eden Böber'in elektrikli bisikleti durdurmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı görülüyor.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Böber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Böber'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Böber'in yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kaynak: haberinburada
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