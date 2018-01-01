Meksika'da El Castillo Stadyumunda oynanan amatör maçta yaşanan olay, ölümle bitti.

Mücadelenin hakemi Jose Valdemar Hernandez Capetillo, maç sırasında oyunculardan birine kırmızı kart gösterdi. Futbolcu, hakeme sinirlenerek saldırıda bulundu.

HAKEM YERE YIĞILDI

Sağlık görevlileri tarafından bilincini yitirmiş bir şekilde hastanaye kaldırılan hakemin beyin kanaması geçridiği tespit edildi. Bir hafta komada kalan hakem hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay ile ilgili açıklama yapan hakem komiyesi başkanı Valentin Ramirez "Meslektaşımızın ölümü nedeni ile soruşturma açılmıştır. Oyuncunun hak ettiği cezayı almasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada