KIRMIZI KART SONRASI SERGİ ROBERTO'YA 4 MAÇ CEZA ÇIKTI
İspanyol Liginde Barcelona forması giyen Sergi Roberto, Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto, 4 maç men cezası aldı.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin Real Madrid ile sahasında oynadığı maçın 71. dakikasında Marcelo'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Roberto'ya 4 maç men cezası verildiği bildirildi.
SÜPER KUPA FİNALİNİ KAÇIRACAK
26 yaşındaki futbolcu, takımının ligde Villarreal, Levante ve Real Sociedad maçlarının yanı sıra ağustos ayında Sevilla ile yapacakları Süper Kupa mücadelesinin ilk ayağında forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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