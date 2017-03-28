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kırmızı kodlu fetö imamı bodrum'da enselendi

KIRMIZI KODLU FETÖ İMAMI BODRUM'DA ENSELENDİ

Muğla'nın Milas ilçesi örgüt imamı, kırmızı renk kodlu Baylock kullanıcısı firari öğretmen Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince Güvercinlik Mahallesi'nde ele geçirildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:44
Puan Ver : Kırmızı Kodlu Fetö İmamı Bodrum'da Enselendi(9/10)11


Milas'ta öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmut D. isimli şüphelinin Güvercinlik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklanabileceği ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.



Güvercinlik Mahallesi Prenses Sokaktaki evin çevresinde sivil ekiplerle bir süre izleme yapan Jandarma ekipleri eşgale uygun şüpheliyi tespit ettikleri anda operasyon için düğmeye bastılar. 43 yaşındaki Fetö imamı Milas Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak "suçundan arandığı ayrıca Milas İlçesi örgüt İmamı olduğu, kırmızı renk kodlu Baylock Kullanıcısı olduğu ve uzun zamandır firarda olduğu tespit edildi.



 



kaynak:sabah








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