Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli icra edilen operasyonlarda 1'i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar Kod Yusuf Şek. Sözde Serhat Eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar Kod Seyran Çomak ile PYD terör örgütü Sözde Kobani Genel Sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu Cimşit Ali Asker Kod Sultan Mahmut (Suriye Uyruklu) isimli BTÖ mensupları olduğu tespit edilmiştir" denildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada