

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 39'u tutuklu 48 polisin yargılanmasına başlandı.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 37 tutuklu, 3 tutuksuz sanık ile başka cezaevlerinde tutuklu 2 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanıklardan şube müdürü R.K, örgütün gizli yazışma programı "Bylock"u kullanmadığını ileri sürerek, ne zaman, kiminle ve hangi konularda görüşme yaptığının kendisine iletilmesini istedi.



Sanık polis S.İ. de görev yaptığı sürede 70 taltif aldığını belirterek, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını, gizli yazışma programını da kullanmadığını iddia etti. Mahkeme başkanının, "sanıklardan birinin eşine para vermişsin, 'gerisi de gelecek demişsin, serbest bırakılmana rağmen bu nedenle yeniden tutuklanmışsın" demesi üzerine S.İ, kendisini çekemeyen bir meslektaşının iftira attığını öne sürdü.



Duruşmanın sabahki bölümünde savunmaları alınan 4 sanığın da "Bylock" kullanmadıklarını, başka illerdeki mahkemelerde yenilenen Bylock listeleri nedeniyle tahliyelerin olduğunu ve bu konuda hak ihlaline uğradıklarını ileri sürmeleri üzerine mahkeme başkanı, Bylock listeleriyle ilgili MİT ve ilgili kurumlara yazı yazıldığını, cevap beklendiğini söyledi.







kaynak:sabah