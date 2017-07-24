İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama
Abd'de Kamyon Kasasında 10 Kişinin Cesedi Bulundu
İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
Victoria's Secret Meleği Kıyafetiyle Etrafındakilerin Aklını Aldı!
Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi
Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi
Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
İskeleden Denize Düştü, Herkesin Gözü Önünde Çırpınarak Can Verdi
Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
Ekmek Parası İçin Girdiği Çukur Mezarı Oldu!
Yerleri Temizlerken Bir Anda Alevler İçinde Kaldı, Korkunç Anlar Kamerada!
Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti
Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı Kadrosuna Kattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mescid-İ Aksa'ya Metal Dedektör Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz

Kırşehir'de FETÖ'den aranan zanlı parkta yakalandı

KIRŞEHİR'DE FETÖ'DEN ARANAN ZANLI PARKTA YAKALANDI

Kırşehir'de, "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması kapsamında denetim yapan polis, FETÖ zanlısı olarak aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı(10/10)6

81 ilde yapılan "Huzurlu Parklar" uygulaması sırasında FETÖ'den aranan zanlı Kırşehir'de bir parkta yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE 98 PARK DENETLENDİ

Uygulama kapsamında Kırşehir merkezi ve ilçelerindeki parklarda da uygulama yapıldı. Kent merkezinde 10 ekip ve 50 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 98 park ve bahçede 422 kişi ve 23 araç sorgulandı.

FETÖ'DEN ARANAN ZANLI PARKTA YAKALANDI

Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir parkta oturan A.G'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorguda A.G'nin hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

A.G, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kırşehir  De  Fetö  Den  Aranan  Zanlı  Parkta  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER