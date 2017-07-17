KIRŞEHİR'DEKİ LUNAPARK DEHŞETİNDE GELİŞME! FAALİYETLER DURDU, GÖZALTILAR VAR
Kırşehir'de Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta dün gece meydana gelen dehşet kaza sonrası lunapark faaliyeti durduruldu. İşletme sahibi İ.D., ve eğlence treninin operatörü A.C.Ş., gözaltına alındı.
Kırşehir'de, 'Elma Kurdu' isimli oyun trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu oğluyla birlikte oyun treninin altında kalan 43 yaşındaki Vahap Işık'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olayın gerçekleştiği lunapark kapatıldı. İşletme müdürü ve oyun treninin operatörü gözaltına alındı.
TRENE OĞLUYLA BİNEN BABA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Olay 15 Temmuz'da gece saatlerinde Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta, 'Elma kurdu' olarak bilinen vagonunun piminin çıkması ve geriye devrilmesi sonucunda meydana gelmişti. Aynı vagonda bulunan Y.İ. ile babası V.İ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırımış, baba V.İ. yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.
TREN OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI, LUNAPARK KAPATILDI
Olay sonrası yapılan incelemede İ.D. ve tren operatörü A.C.S.'nin gözaltına alınmasının yanı sıra, lunapark faaliyeti durduruldu. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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