KIŞ LASTİĞİ TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.
kaynak:milliyet
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