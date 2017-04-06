

Türkiye'nin ürettiği meyvelerde kendine yeterlilik düzeyleri belirlendi. En yüksek kendine yeterlilik yüzde 603.9 ile incir üretiminde belirlenirken sert kabuklu meyvelerde yüzde 587.8 ile fındık ilk sırayı aldı.



TÜİK'in meyve üretimiyle ilgili istatistiklerine göre Sert kabuklu meyvelerde, 2015-2016 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 587.8 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise yüzde 111.9 ile kestane ve yüzde 110.9 ile antep fıstığı oldu. Bu ürünlerin kişi başı tüketimleri de fındık 1.3; antep fıstığı 1.5 ve kestane 0.7 kilogram olarak belirlendi.







kaynak:ahaber