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kişi başına yılda 90 kilo meyve yiyoruz

KİŞİ BAŞINA YILDA 90 KİLO MEYVE YİYORUZ

Türkiye'de 2015-2016 üretim sezonunda kişi başına yıllık toplam meyve tüketimi 90.5 kilogram oldu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:16
Puan Ver : Kişi Başına Yılda 90 Kilo Meyve Yiyoruz(9/10)11


Türkiye'nin ürettiği meyvelerde kendine yeterlilik düzeyleri belirlendi. En yüksek kendine yeterlilik yüzde 603.9 ile incir üretiminde belirlenirken sert kabuklu meyvelerde yüzde 587.8 ile fındık ilk sırayı aldı.



TÜİK'in meyve üretimiyle ilgili istatistiklerine göre Sert kabuklu meyvelerde, 2015-2016 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 587.8 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise yüzde 111.9 ile kestane ve yüzde 110.9 ile antep fıstığı oldu. Bu ürünlerin kişi başı tüketimleri de fındık 1.3; antep fıstığı 1.5 ve kestane 0.7 kilogram olarak belirlendi.



 



kaynak:ahaber








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