KİŞİ BAŞINA YILDA 90 KİLO MEYVE YİYORUZ
Türkiye'de 2015-2016 üretim sezonunda kişi başına yıllık toplam meyve tüketimi 90.5 kilogram oldu.
Türkiye'nin ürettiği meyvelerde kendine yeterlilik düzeyleri belirlendi. En yüksek kendine yeterlilik yüzde 603.9 ile incir üretiminde belirlenirken sert kabuklu meyvelerde yüzde 587.8 ile fındık ilk sırayı aldı.
TÜİK'in meyve üretimiyle ilgili istatistiklerine göre Sert kabuklu meyvelerde, 2015-2016 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 587.8 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise yüzde 111.9 ile kestane ve yüzde 110.9 ile antep fıstığı oldu. Bu ürünlerin kişi başı tüketimleri de fındık 1.3; antep fıstığı 1.5 ve kestane 0.7 kilogram olarak belirlendi.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar