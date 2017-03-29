

Yeni nesil kişisel bilgisayarlar ilk PC'lerden ne kadar farklı hale geldi? Kullanıcı ihtiyaçları PC'leri nasıl değiştirdi.



Kişisel bilgisayarlar ya da kısa adıyla PC'ler artık neredeyse tüm iş yerlerinde ve birçok evde bulunuyorlar. Bilgisayarların sadece üniversitelerde ya da ordularda kullanılan, ulaşılması güç cihazlardan herkesin çok daha kolay bir şekilde alabileceği hale gelmesi, insanlık tarihine bakıldığında çok da uzun sürmedi.



Teknolojinin hızlı gelişimi PC'ler üzerinde de çok büyük etkiler yarattı. Çok daha fazla sayıda insanın ulaşabildiği ve bu nedenle ticari olarak başarılı olan ilk PC örnekleriyle bugün evimizde ya da ofisimizde kullandığımız bilgisayarlar arasında çok büyük farklar var.



Bu farklara daha detaylı bakıldığında elbette ilk olarak işlem gücünün inanılmaz artışı göze çarpıyor. Bu da aslında doğal olarak beklenen bir sonuç. Intel'in kurucularından Gordon Moore'un “Her iki yılda mikroişlemciler içindeki transistör sayısı iki katına çıkacaktır.” sözüyle tanımladığı “Moore Yasası” bugüne kadar çok büyük bir aksama olmadan gerçekleşti. Bunun da bilgisayarların işlem gücüne etkisi çok büyük oldu. Öyle ki artık cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, zamanında Ay'a gitmek için kullanılan bilgisayarlardan daha güçlü.



Ancak yeni nesil PC'lerde, işlem gücünün yanı sıra üzerinde durulması gereken diğer konular ise tasarım ve kullanıcı arayüzleri. Zaman içinde PC'lerin kullanım şekli, kullanıcıyla etkileşimi ve tasarımları da çok büyük ve önemli değişimler geçirdi.



İlk PC'ler



Tam anlamıyla ilk kişisel bilgisayarın hangisi olduğu konusunda çeşitli iddialar olsa da tüm tartışmalar gelip eninde sonunda Apple II ve IBM PC'de birleşiyor. 1977 yılında piyasaya çıkan Apple II kendine ait kasası, güç kaynağı, klavyesi ve renkli televizyonlara bağlanabilmesiyle günümüzde bir PC'den beklenen birçok özelliğe sahipti.



Apple II'nin açtığı yolda bir sonraki adım ise “PC” adını bizlerle tanıştıran IBM Personal Computer oldu. Bugüne göre bile modern bir cihaz olarak kabul edilebilen IBM PC sahip olduğu MS-DOS işletim sistemiyle özellikle iş dünyasında bir devrim yarattı.



Apple II ve IBM PC gibi modeller bir bakıma kişisel bilgisayarların genel tasarım hatlarını ve kullanım şekillerini belirledi. Kasa, montör ve klavye/fare grubundan oluşan set PC denilince akla ilk gelen görüntüyü oluşturdu. Ta ki dizüstü bilgisayarlar çıkana kadar.



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