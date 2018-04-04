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Kıskanç Koca, 'boşanmak İstiyorum' Diyen Karısına Zehirli Kahve İçirdi
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KISKANÇ KOCA, 'BOŞANMAK İSTİYORUM' DİYEN KARISINA ZEHİRLİ KAHVE İÇİRDİ


Kıskanç koca, 'Boşanmak istiyorum' diyen karısına zehirli kahve içirdi
Tarih : 04 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Kıskanç Koca, 'boşanmak İstiyorum' Diyen Karısına Zehirli Kahve İçirdi(8/10)4

İstanbul'da karısının kendisinden boşanacağını duyan adam, sabah karısına zehirli kahve yaptı. Kahveyi içen kadın kusmaya başladı ardından ağzı köpürünce kocası hastaneye kaldırdı. Soruşturmada kahvenin içinde asit tespit edilince kocaya müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamada, bir delil bulunamadığı öne sürülerek, kocanın beraatına karar verildi.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI BOŞAMAK İSTEDİ

İstanbul'da üç çocuk annesi 32 yaşındaki Gurbet E., eşi Cengiz E. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Cengiz E. sürekli eşiyle tartışıyor ve 39 yaşındaki adam, karısını sürekli darp ediyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde kıskançlık sebebiyle yeniden tartışmaya başladı. Gurbet E., kendisini herkesten kıskanan kocasından boşanmak istedi.

BOŞANMASINDAN KORKTUĞU KARISINA ZEHİRLİ KAHVE YAPTI

Eşinin kendisinden boşanacağı korkusuyla Cengiz E. intikam almak istedi. 8 Nisan sabahı, erkenden uyanan koca, karısına kahve hazırladı. Yataktan kalkan Gurbet E., eşinin hazırladığı kahveyi içti. Fakat bu sırada genç kadının ağzı ve dili yandı.

Kusmaya başlayan genç kadının ağzından köpükler geldi. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği tespit edildi. Genç kadın gördüğü tedavinin ardından eşinin kendisini öldürmek için zehirlediğini anlattı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEHİR ATTIĞINI İTİRAF EDEN KOCAYA MÜEBBET İSTENDİ

Koca Cengiz E.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşanmak davası açan eşine sinirlendiği için bir anlık öfkeyle bu suçu işlediğini anlattı. Eşini öldürmeye teşebbüs eden Cengiz E., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başlatılan soruşturmada kahvenin içindeki krozif madde (asit) bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sonunda, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"KAHVEYİ İMHA ETTİ"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cengiz E., boşanmak üzere olduğu eşinin zehirlenmesine sebep olan maddenin ne olduğu ne şekilde kahveye bulaştığı belli olmadığını, kendisini haklı çıkartmak için eşinin kendisini kontrollü olarak zehirlemiş olabileceğini iddia etti.

Cengiz E., "Söz konusu kahve günlerce mutfaktaydı. Bu maddeye el konulabilirdi. İnceleme yapılabilirdi. Gurbet zehirlendiğini iddia ettiği kahveyi çöpe atmış, fincanı da yıkamış. Savcılığa delil olarak götürdüğü kahvenin benim yaptığım kahve olduğu kesin değildi. Gurbet, bu durumu kendisi dile getirmiştir. İfadesinde mevcuttur" dedi.

DELİL OLMADIĞINDAN BERAAT ETTİ

Yargılama sonrası mahkeme, mağdur Gurbet E.'nin soyut ve çelişkili beyanları dışında mahkumiyet kararı gerektirecek bir delil bulunamadığı öne sürülerek, beraatına karar verildi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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