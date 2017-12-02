KISKIVRAK YAKALANAN CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI
Erzurum'da, belinde bomba düzeneği bulunan şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Düzeneğin sahte olduğu belirlenirken, şüpheli kendisini "Ben YouTuber'ım" diyerek savundu.
Erzurum'da üzerinde bombalı düzenek bulunan ve canlı bomba olduğu tahmin edilen şüpheli polisi alarma geçirdi. Polis şüpheliyi sağ olarak etkisiz hale getirdi.
KAVGA İHBARI ÜZERİNE POLİSLER BÖLGEYE GİTTİ
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.'nin beline sarılı bir nesne fark etti.BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞIRILDI
Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, ardından da bomba imha uzmanlarını çağırdı."BEN YOUTUBER'IM"
Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. Gökhan B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi.
Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar