Erzurum'da, belinde bomba düzeneği bulunan şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Düzeneğin sahte olduğu belirlenirken, şüpheli kendisini "Ben YouTuber'ım" diyerek savundu.

Erzurum'da üzerinde bombalı düzenek bulunan ve canlı bomba olduğu tahmin edilen şüpheli polisi alarma geçirdi. Polis şüpheliyi sağ olarak etkisiz hale getirdi.

KAVGA İHBARI ÜZERİNE POLİSLER BÖLGEYE GİTTİ

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.'nin beline sarılı bir nesne fark etti.BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞIRILDI

Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, ardından da bomba imha uzmanlarını çağırdı."BEN YOUTUBER'IM"

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. Gökhan B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi.

Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: haberinburada