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kışladaki zehirlenmelerle ilgili flaş açıklama

KIŞLADAKİ ZEHİRLENMELERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek...

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:10
Puan Ver : Kışladaki Zehirlenmelerle İlgili Flaş Açıklama(7/10)8


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü  Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun  Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış  olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek,  "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini  kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.



    Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya  üzerinden, kentin şebeke suyuna ilişkin bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati  çekerek, "1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki  zehirlenmenin bundan kaynaklandığına" yönelik iddiaların bir gerçekliği  bulunmadığını ifade etti.



 



kaynak:milliyet








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