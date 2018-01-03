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Kışlalarda Kullanılacak Etler Artık Et Ve Süt Kurumundan Alınacak
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Kışlalarda Kullanılacak Etler Artık Et ve Süt Kurumundan Alınacak

KIŞLALARDA KULLANILACAK ETLER ARTIK ET VE SÜT KURUMUNDAN ALINACAK

Kışlalarda askerlerin gıda zehirlenmeleri nedeniyle hazırlanan protokol hakkında konuşan Bakan Canikli, 2018'de etlerin 510 milyon TL'ye Et ve Süt Kurumundan alınacağını belirtti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Kışlalarda Kullanılacak Etler Artık Et Ve Süt Kurumundan Alınacak(10/10)6

Kışlalarda askerlerin gıda zehirlenmeleri nedeniyle hazırlanan protokol hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2018'de etlerin 510 milyon TL'ye Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık olarak alınacağını söyledi. Canikli ayrıca, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını da duyurdu.

ORGANİK TÜKETİM DÖNEMİ

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında, askerin gıda güvenliğini sağlamak için protokol imzalandı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, kışlalardaki gıda zehirlenmesi olaylarının ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından çalışma başlatıldı. Bakanlık tarafından uzun süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan gıda maddelerinin alımına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği yapılacak.

Son dönemde kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerinden dolayı yüzlerce asker etkilenmişti. Manisa'da yaşanan gıda zehirlenmelerinde 1000'in üzerinde asker etkilenmiş, 1 asker şehit düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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