'KİTAPTAN KAFANIZI KALDIRMAYIN' DEYİP KIZ ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİ!
Diyarbakır'da, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.
Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.
"ELLE TACİZ ETTİ"
Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi.
"SINAVLARDAN HEP 100 VERDİ"
Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikayetçiyim" dedi.
"KİMSE KİTABIN ÜZERİNDEN KAFASINI KALDIRMASIN"
Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
- İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
- Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
- Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar