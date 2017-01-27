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kıvanç tatlıtuğ takipçisine ateş püskürdü

KIVANÇ TATLITUĞ TAKİPÇİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kıvanç Tatlıtuğ, eşine çirkin diyen bir sosyal medya kullanıcısına sert sözlerle tepki gösterdi.

Tarih : 27 Ocak 2017, 17:17
Puan Ver : Kıvanç Tatlıtuğ Takipçisine Ateş Püskürdü(10/10)8


Başak Dizer, Instagram hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

BAŞAK DİZER'E ÇİRKİN DEDİ



Dizer'in paylaşımın ardından Instagram'da bir kullanıcı; Dizer'e ne işin var senin çirkin kadın o yakışıklının yanında yorumunda bulundu.

KIVANÇ TATLITUĞ KIZDI



Bunun üzerine uzun süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Ve o takipçiye şöyle seslendi:



"KÖTÜ KALBİNİ GİT BAŞKA YERLERDE BİLEYLE"



"Terbiyesizlik yapma! Önce senin "bu şahıs" dediğin insanın adı Başak soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle. Oğlum sen ve senin gibi böyle yorumlar yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz?



 



kaynak:ensonhaber



 








Etiketler: Kıvanç  Tatlıtuğ  Takipçisine  Ateş  Püskürdü    haber

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