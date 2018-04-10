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Kıyafetini Gören 'sokağa Böyle Çıkılır Mı?' Dedi
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Kıyafetini gören 'Sokağa böyle çıkılır mı?' dedi

KIYAFETİNİ GÖREN 'SOKAĞA BÖYLE ÇIKILIR MI?' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyna Tilki'yi Çengelköy'de terlik ve pijamayla görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Kıyafetini Gören 'sokağa Böyle Çıkılır Mı?' Dedi(7/10)3

Egosu yüksek söylemleriyle dikkat çeken Aleyna Tilki, önceki gün Çengelköy'de bulunan bir mekanda sevgilisi Emrah Karaduman'la görüntülendi. Sokağa pijamalarıyla çıkan genç şarkıcı, giyim tarzıyla çevresindekileri şaşkınlığa uğrattı.

ŞÖHRET BASAMAKLARINI HIZLI TIRMANDI

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca kişilik bir hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşı Emrah Karaduman ile Çengelköy'de objektiflere yansıdı.

AMERİKALI STARLARA ÖZENDİ

Sürekli "Dünya starı olmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki, gittiği mekanda sıradışı giyim tarzları ile dikkat çeken ABD'li starları taklit etti. Pijamaları ve 350 TL'ye satılan ve sokakta giyilmek üzere tasarlanan terlikleriyle son derece bakımsız görünen Tilki'nin tuhaf tarzı ve sergilediği rahat hareketler mekandaki herkesi şaşkına çevirdi. Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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