Egosu yüksek söylemleriyle dikkat çeken Aleyna Tilki, önceki gün Çengelköy'de bulunan bir mekanda sevgilisi Emrah Karaduman'la görüntülendi. Sokağa pijamalarıyla çıkan genç şarkıcı, giyim tarzıyla çevresindekileri şaşkınlığa uğrattı.

ŞÖHRET BASAMAKLARINI HIZLI TIRMANDI

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca kişilik bir hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşı Emrah Karaduman ile Çengelköy'de objektiflere yansıdı.

AMERİKALI STARLARA ÖZENDİ

Sürekli "Dünya starı olmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki, gittiği mekanda sıradışı giyim tarzları ile dikkat çeken ABD'li starları taklit etti. Pijamaları ve 350 TL'ye satılan ve sokakta giyilmek üzere tasarlanan terlikleriyle son derece bakımsız görünen Tilki'nin tuhaf tarzı ve sergilediği rahat hareketler mekandaki herkesi şaşkına çevirdi. Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada