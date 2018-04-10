İspanya'nın güney sahillerinde dev bir balina kıyıya vurdu. Balinanın otopsisinde midesinden 29 kilo plastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddeler çıktı.

İspanya'nın Murcia şehrinde 10 metre uzunluğunda, altı ton ağırlığında bir erkek ispermeçet balinası kıyıya vurdu. Balinanın otopsisini yapan uzmanlar, dev deniz canlısının ölüm nedeninin midesindeki plastik maddeler olduğunu açıkladı.

MİDESİNDEN 29 KİLO POŞET ÇIKTI

Balinanın sindirim sistemi organlarından 29 kilo plastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddeler çıkarıldığı belirtildi.

"PLASTİKLER ONLARI ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"

Bölgedeki bir çevre örgütünde çalışmalar yapan Consuelo Rosauro, yaptığı açıklamada "Birçok deniz hayvanı çöplere hapsolmuş durumda. Yuttukları bu plastikler onları ölüme götürüyor" dedi.

Kaynak: haberinburada