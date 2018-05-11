KIYIYA VURAN ŞİŞME KADINI, MELEK ZANNETTİLER!
Endonezya'da adada yaşayan köylüler, karaya vuran şişme kadının gökten düşen bir melek olduğunu zannetti. Elbiseler giydirilen şişme kadın ile ilgili efsaneler ortaya çıkınca polis olaya el koydu.
Endonezyalı köylüler, sahile vuran şişme kadını cennetten düşen bir melek olduğunu zannederek kutsanmış olduklarına inandılar. Olayı duyan ve toplumsal huzursuzluktan korkan polis yetkilileri duruma müdahale ederek köylülerin "ilahi müdahale" teorisini yalanladı.
POLİS EL KOYDU
Yerel polis şefi Heru Pramukarno AFP'ye verdiği demeçte, "Memurlarımız geldiğinde, düşen 'meleğin' sadece bir cinsel ilişki oyuncağı olduğunu gördüler" dedi. Şişme kadının bulunduğu sırada ağladığı gibi pek çok hikaye halk arasında kısa sürede yayıldı. Polis, "melek"in huzursuzluğa yol açabileceği konusunda artan heyecandan endişe duyduktan sonra olayı araştırmaya karar verdi.
GÜNEŞ TUTULMASI İLE BAĞLANTI KURDULAR
Cinsel ilişki oyuncağı şişme kadının, köylüler tarafından Endonezya'nın merkezindeki Sulawesi'ye bağlı Banggai adalarında balık avlarken bulunduğu açıklandı. Güneş tutulmasının hemen ertesi günü gerçekleşen olayda, köylüler iki olay arasında bağlantı kurarak bunun ilahi bir olay olduğuna inandı.
BAŞÖRTÜSÜ TAKIP GEZDİRDİLER
Şişme kadını bulan adam onu evine götürdü ve üstünü giydirdi. Genç adam, annesinin de yardımıyla başörtüsü dahi taktıkları ve bir an olsun yanından ayırmadığı şişme kadını tekne gezisine bile çıkardı.
İnternet erişimi olmayan adada halkın, cinsel ilişki oyuncağının ne olduğunu bilmediği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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