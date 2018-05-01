3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu
1 Mayıs'a Damga Vuran Kare! Çıplak Ayakla Taksim'e Çıktılar
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldüren Yaşlı Adamın Sözleri Kan Dondurdu!
Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servisi Şoförünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı
Bülent Arınç'tan Gül'e: 'ağabey Ne Diyorsun' Demesini Beklerdim
107 Yıllık Abd Devi İzmirli Firmayı Satın Aldı
Vatandaş Dolandırıcı Diye Şikayet Mektubu Yazdı, Albay Emekli Edildi
Facebook, Beklenen Uygulamayı Kullanıcılarına Sundu
Kıyıya Vurdu! Görenler Gözlerine İnanamadı
İran, Netanyahu'yu Yalancı Çobana Benzetti
Şahan Gökbakar 5 Milyon 500 Bin Tl'ye Tekne Aldı
Son Dakika! Sp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı
Karamollaoğlu'nun Adaylığına Bahçeli'den Şaşırtan Tepki!
Turistlere Semazenli Gösteri Tepki Çekti
Maliye'nin, Yakıtta Ötv İndirimiyle İlgili Kararı Belli Oldu

Kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

KIYIYA VURDU! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alınıp belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Kıyıya Vurdu! Görenler Gözlerine İnanamadı(9/10)5

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı.

YÜK GEMİLERİNDEN DÜŞTÜĞÜ YA DA ATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı.

İŞ MAKİNESİYLE ALINDI

İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kıyıya  Vurdu  Görenler  Gözlerine  İnanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER