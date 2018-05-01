KIYIYA VURDU! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alınıp belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı.
YÜK GEMİLERİNDEN DÜŞTÜĞÜ YA DA ATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı.
İŞ MAKİNESİYLE ALINDI
İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.
Kaynak: haberinburada
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