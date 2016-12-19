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kız arkadaşa tecavüze 10.5 yıl hapis

KIZ ARKADAŞA TECAVÜZE 10.5 YIL HAPİS

Kayseri'de arkadaşının evine götürdüğü kız arkadaşı L.B'ye (16) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi D.Ö. (17), cinsel istismar suçundan 8 yıl 10 ay, hürriyeti tahdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Kız Arkadaşa Tecavüze 10.5 Yıl Hapis(10/10)11


Merkez Kocasinan İlçesi'nde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda meydana gelen olayda liseli D.Ö. kız arkadaşı L.B. ile birlikte ortak arkadaşlarından birinin evine gitti. İddiaya göre burada uyuşturucu alan D.Ö. daha sonra zorla L.B. ile ilişkiye girdi. Olay sonrası L.B. şikayetçi olunca gözaltına alınan D.Ö. mahkemece tutuklandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Sincan Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminden (SEGBİS) katılan D.Ö., "29 Ekim tatilinde arkadaşımın evine gittik. L.B. ile bir süre oturduk, konuştuk. Ancak, aramızda bir ilişki olmadı. Olaylar buraya kadar nasıl geldi anlamadım" diye savunma yaptı.



'TEHDİT EDEREK İLİŞKİYE GİRDİ'

L.B. ise ifadesinde, "D.Ö. ile buluştuğumuzda uyuşturucu içmek için arkadaşını yanına gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Evde uyuşturucu kullanıyorlardı. D.Ö. beni evin başka odasına götürüp, çıplak fotoğrafımı çekmekle tehdit ederek, zorla ilişkiye girdi. Bağırdım ama, diğer odalarda da uyuşturucu içildiğinden sesimi duyan olmadı" diye konuştu. Mahkeme tutuklu D.Ö.'ye 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay, 'hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kız  Arkadaşa  Tecavüze  105  Yıl  Hapis    haber

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