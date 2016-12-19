

Merkez Kocasinan İlçesi'nde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda meydana gelen olayda liseli D.Ö. kız arkadaşı L.B. ile birlikte ortak arkadaşlarından birinin evine gitti. İddiaya göre burada uyuşturucu alan D.Ö. daha sonra zorla L.B. ile ilişkiye girdi. Olay sonrası L.B. şikayetçi olunca gözaltına alınan D.Ö. mahkemece tutuklandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Sincan Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminden (SEGBİS) katılan D.Ö., "29 Ekim tatilinde arkadaşımın evine gittik. L.B. ile bir süre oturduk, konuştuk. Ancak, aramızda bir ilişki olmadı. Olaylar buraya kadar nasıl geldi anlamadım" diye savunma yaptı.







'TEHDİT EDEREK İLİŞKİYE GİRDİ'



L.B. ise ifadesinde, "D.Ö. ile buluştuğumuzda uyuşturucu içmek için arkadaşını yanına gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Evde uyuşturucu kullanıyorlardı. D.Ö. beni evin başka odasına götürüp, çıplak fotoğrafımı çekmekle tehdit ederek, zorla ilişkiye girdi. Bağırdım ama, diğer odalarda da uyuşturucu içildiğinden sesimi duyan olmadı" diye konuştu. Mahkeme tutuklu D.Ö.'ye 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay, 'hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.











kaynak:milliyet