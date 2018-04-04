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Kız Çocuğunu Kaçırmaya Kalkışan Sapık, Daha Önce 5 Kez Aynı Suçu İşlemiş

KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMAYA KALKIŞAN SAPIK, DAHA ÖNCE 5 KEZ AYNI SUÇU İŞLEMİŞ

Denizli'de küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışan adam Muğla'da ortaya çıkınca yakayı ele verdi. Sapığın daha önce 5 kez küçük kızları kaçırmaya kalkıştığı ortaya çıktı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Kız Çocuğunu Kaçırmaya Kalkışan Sapık, Daha Önce 5 Kez Aynı Suçu İşlemiş(9/10)5

Denizli'de küçük yaştaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan sapık, Muğla'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sapığın daha önce 5 kez küçük kızları kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞTI

Polis ekipleri Denizli'de küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüphelinin Muğla'ya geldiği bilgisine ulaştı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak M.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

5 KEZ KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde ormanlık alana operasyon düzenleyen sivil polis ekipleri, şüpheliyi otomobilin içerisinde yakaladı. 11 suçtan arama kaydı bulunan ve 5 kez de küçük yaştaki kızları kaçırma suçunu işlediği tespit edildi.

M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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