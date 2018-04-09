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Kız çocuklarını ''polisim'' diyerek taciz eden sapık yakalandı

KIZ ÇOCUKLARINI ''POLİSİM'' DİYEREK TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI

Başkent'te sahte sosyal medya hesaplarından kendini polis ve MİT elemanı olarak tanıtarak küçük kız çocuklarını günlük kiraladığı evlerde taciz eden sapık yakalandı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Kız Çocuklarını ''polisim'' Diyerek Taciz Eden Sapık Yakalandı(9/10)5

Ankara'da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı. Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi.

SON OLARAK 14 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUNU KANDIRDI

Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan'ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kız  Çocuklarını      Polisim      Diyerek  Taciz  Eden  Sapık  
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