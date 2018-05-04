KIZ İSTEMEYE GİDERKEN FECİ KAZA! BEBEK VE BABASI ÖLDÜ, 4 YARALI
İstanbul'dan kız istemeye giden ailenin aracı, Sinop'ta takla atarak kaza yaptı. Kazada 9 aylık bebek ve babası hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Sinop'un Durağan ilçesine, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, 9 aylık bebek ve babası yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
KIZ İSTEMEYE GİDERKEN ARAÇLARI KAZA YAPTI
Kaza, Durağan ilçesi Alpaşalı köyü Edilli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Sinop'a kız istemeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücü Arif Karaaslan'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
BABA VE BEBEĞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada aracın ön camdan fırlayan Mustafa Gezer ile 9 aylık kızı Zümranur Gezer olay yerinde yaşamını yitirdi, Ramazan Gezer, Şükran Gezer, Arif Karaaslan ve Sahne Karaaslan yaralandı.
KAZA NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop ve Boyabat devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Durağan-Saraydüzü karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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