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Kız Kardeşini Öldüren Erhan Timuroğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Kız Kardeşini Öldüren Erhan Timuroğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ERHAN TİMUROĞLU, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Kız Kardeşini Öldüren Erhan Timuroğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı(6/10)2

Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"KARDEŞİM CİDDİ ANLAMDA HATA YAPTI" DEMİŞTİ

Önceden Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası ile yapılan saldırıların da sanığı olan Erhan Timuroğlu ifadesinde "Kardeşimi çok seviyordum. Bir dediğini iki yapmadım. Her ay 2-3 bin lira para verdim. Yüksek miktarlarda harcamalar yaptı, ben karşıladım. İstediği gibi harcadı. Örtünmek istedi sevindim. Bir ay sonra başörtüyü çıkardı, bir şey demedim. İşe girmek, çalışmak istedi, karışmak istemedim. Tek istediğim şey, 'bizi onursuzlaştırma' dedim. Bu adamla tatile gitti, yemeğe gitti. Bu adam hesabına 10 bin lira yatırmış. Bu adam senin ağabeyin, baban, kocan değil. Kardeşim ciddi anlamda hata yaptı" demişti.

İDDİANAMEDEN

Ataşehir'de 28 Şubat 2017 tarihinde ailesinin evinde kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiası ile firar ettikten 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kız kardeşi ile ortağının gönül ilişkisi bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle ailesi ile oturan kız kardeşinin yanına giden Erhan Timuroğlu'nun kız kardeşi ile tartıştığı, tartışma sırasında silahla vurarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Erhan Timuroğlu'nun, "Kardeşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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