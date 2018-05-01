KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİYLE GÜNDEME GELEN TİMUROĞLU'NUN ÇETESİ ÇÖKTÜ!
Kız kardeşini öldürmesiyle gündeme gelen Erhan Timuroğlu'nun çetesi, düzenlenen operasyonla çökertildi. Timuroğlu'nun 12 adamı gözaltına alındı.
Bankacı kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunduğu iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKLE GÜNDEME GELMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
12 ADAMI GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Timuroğlu ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği 12 kişiyi belirledi. Organize polisi dün Anadolu yakasında bulunan bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
TİMUROĞLU, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILMIŞTI
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Timuroğlu, "Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı
Kaynak: haberinburada
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