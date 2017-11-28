Arjantin'de 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli mimar kadın, kızdığı erkek arkadaşının cinsel organını, bahçıvan makası ile kesti.

Erkek arkadaşına kızdı, uyuduğu sırada bahçıvan makasıyla cinsel organını kesti.

EVİNE GİTTİ VE UYUYAN SEVGİLİSİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Brenda Barattini, pazar günü sabah saatlerinde kızdığı erkek arkadaşının evine gitti. Uykuda olan erkek arkadaşının cinsel organını büyük bir bahçıvan makası ile kesti.

ÇOK KAN KAYBEDEN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Adamın çığlıkları üzerine komşular eve geldi. Cinsel organının büyük kısmı kesilen ve aşırı kan kaybeden adam hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadın, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf edip tutuklandı.

Adamın kesilen cinsel organının tekrar yerine dilip dikilmediği bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada