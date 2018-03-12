KIZI KATLEDİLEN BABANIN KALBİ BERAAT KARARINA DAYANAMADI
Kızı Hacer Kaya vahşice öldürülen baba, davanın karar duruşmasına katıldı. Sanıklardan birine beraat çıkınca acılı baba olduğu yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
BİR SANIĞA BERAAT ÇIKTI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.
KORİDORDA YERE YIĞILDI
Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: haberinburada
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