KIZILIRMAK'TA GİZEM DOLU 'İMDAT' ÇIĞLIKLARI! POLİS ALARMA GEÇTİ
Samsun Bafra'da Kızılırmak nehri sazlık alanda yardım çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak nehri sazlık alanda imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
KIZILIRMAK'TA "YARDIM ÇIĞLIKLARI" GELDİĞİ İHBARI YAPILDI
Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASINDA KİMSEYE ULAŞAMADI
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dünya Basını Erken Seçim Kararını Böyle Duyurdu!
- Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
- Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te
- Erdoğan'ın Erken Seçim Kararına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum!
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım: İyi Parti'nin Seçime Girip Giremeyeceğine Ysk Karar Verercek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar