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Kızılırmak'ta gizem dolu 'İmdat' çığlıkları! Polis alarma geçti

KIZILIRMAK'TA GİZEM DOLU 'İMDAT' ÇIĞLIKLARI! POLİS ALARMA GEÇTİ

Samsun Bafra'da Kızılırmak nehri sazlık alanda yardım çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 02:30
Puan Ver : Kızılırmak'ta Gizem Dolu 'imdat' Çığlıkları! Polis Alarma Geçti(10/10)6

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak nehri sazlık alanda imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

KIZILIRMAK'TA "YARDIM ÇIĞLIKLARI" GELDİĞİ İHBARI YAPILDI

Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASINDA KİMSEYE ULAŞAMADI

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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