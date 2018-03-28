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'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü, kızı iftiradan tutuklandı

'KIZIMA TECAVÜZ ETTİ' DEYİP ÖLDÜRMÜŞTÜ, KIZI İFTİRADAN TUTUKLANDI

Adana'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin, babası tarafından öldürülmesine yol açan 15 yaşındaki kız iftira suçundan tutuklandı.

Tarih : 28 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : 'kızıma Tecavüz Etti' Deyip Öldürmüştü, Kızı İftiradan Tutuklandı(6/10)2

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açtığı belirtilen 15 yaşındaki genç kız tutuklandı.

"KIZIMI HAMİLE BIRAKTI" DEYİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldüren Emrah B'nin yargılandığı davada, gencin iftiraya uğradığının belirlenmesi üzerine, sanığın 15 yaşındaki kızı F.N.B. hakkında soruşturma açıldı.

GENÇ KIZ "İFTİRA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Hatay'da bulunan genç kız, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince iftira suçundan tutuklandı.

MAHKEMEDE İTİRAF ETMİŞTİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

MAKTÜLÜN TECAVÜZ ETMEDİĞİ KRİMİNAL RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.N.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.N.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen son duruşmada ise F.N.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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