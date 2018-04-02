KIZINA TOKAT ATAN ANNEYE 1,5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Diyarbakır'da,12 yaşındaki kızını tokat atarak, dövdüğü iddia edilen anneye 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır'da, kızı N.D.'ye (12) tokat atarak, dövdüğü iddia edilen anne A.D. (52) hakkında 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anne A.D., yargılama sonunda suçlu bulunup, cezalandırılırsa, çocukları üzerindeki velayet ve vesayet hakkından men edilecek.
ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan D. ailesinin evinde, 18 Ağustos 2017 günü, 200 lira paranın kaybolması üzerine kardeşler arasında tartışma çıktı. İki kardeşin, 12 yaşındaki N.D.'yi suçlaması üzerine, anne A.D. çocukların yanına geldi. İddiaya göre, tartışmayı duyan anne, daha sonra kızı N.D.'ye tokat atarak, dövdü. N.D., annesinin kendisini dövmesi üzerine polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye sevk edilen N.D.'nin 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde' yaralandığına dair rapor alındı.
ANNE HAKKINDA 1, 5 YIL HAPİS İSTEMİ
Soruşturmayı 30 Ocak günü tamamlayan Savcılık, anne N.D. hakkında 'Altsoydan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianemede, şüpheli annenin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Mağdurun yaralanmasına ilişkin samimi anlatımı ile bu anlatımı doğrulayan doktor raporu ve dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli annenin ifadesinin kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu belirten savcı, A.D.'nin ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacak yaşta olan kızı N.D.'yi yaralayarak, atılı suçu işlediği kaydedildi.
CEZA ALIRSA VELAYET HAKKINDAN MEN EDİLECEK
İddianamede, şüpheli annenin hapis cezasına çarptırılması halinde, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, velayet hakkından, vesayet veya kayyumluğa ait bir hizmette bulunmaktan,vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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