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KIZINI VE BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ SOKAK ORTASINDA İNFAZ ETTİ


Kızını ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında İnfaz Etti
Tarih : 29 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Kızını Ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında İnfaz Etti(6/10)2

Erkek terörü bu kez Şanlıurfa'da yaşandı. Barışma talebini reddeden eşini ve kızını tabancayla vurdu.

BARIŞMAK İSTİYORDU, İSTEDİĞİNİ ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı.

Hasan Ertan'ın konuşup barışma isteğinde bulunduğu Hanife Ertan, yanındaki kızı Sevda ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Sevda'ya peş peşe ateş etti.

İNFAZ EDİP KAÇTI

Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Sevda Ertan olay yerinde, annesi Hanife Ertan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KATİL EŞ ARANIYOR

Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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