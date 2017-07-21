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Kızını Ve Kendisini Döven Kocasının Kafasına Balyozla Vurarak Öldürdü

KIZINI VE KENDİSİNİ DÖVEN KOCASININ KAFASINA BALYOZLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Uşak'ta eve alkolü gelip kızını ve eşini döven Yusuf A., alkolün etkisiyle yere düştüğü sırada eşi Sevim A., tarafından balyozla başına vurularak öldürdü.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Kızını Ve Kendisini Döven Kocasının Kafasına Balyozla Vurarak Öldürdü(7/10)3

Uşak'ın Banaz ilçesinde, sabaha karşı alkollü şekilde eve gelip karısını ve çocuğunu döverek elindeki balyozla etrafa zarar veren 41 Yusuf A., dengesini kaybedip yere düşünce balyozu eline alan 38 yaşındaki eşi Sevim A., kafasına defalarca vurarak kocasını öldürdü.

ARKADAŞLARIYLA İÇKİ İÇTİKTEN SONRA SABAHA KARŞI EVİNE GELDİ

Banaz'ın Derbent Köyü'nde yaşayan ve TIR şoförlüğü, müzikholde garsonluk gibi pek çok işte çalıştığı belirtilen 3 çocuk babası Yusuf A., iddiaya göre, arkadaşları ile içki içtikten sonra sabaha karşı eve geldi. Bir süre sonra eşi Sevim A. ve kızını döven Yusuf A., eline geçirdiği balyoz ile eve zarar vermeye başladı. Yusuf A., bu sırada aldığı alkolün de etkisiyle yere düştü.

KADIN JANDARMAYI ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bu durumu fırsat bilen Sevim A., balyozu kapıp, kendisini ve kızını döven yerdeki eşinin başına birden fazla vurarak parçaladı. Sevim A., ardından jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü ihbar etti.

OTOPSİ İÇİN CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Sevim A.'yı gözaltına aldı. Yusuf A.'nın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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