Kozmetik markasıyla güzellik dünyasında en çok kazanan isimlerden biri olan Kylie Jenner, yaklaşık iki buçuk ay önce anne oldu.

KIZIYLA BİRLİKTE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Sosyal medya hesaplarından bol bol Stormi ile bol bol fotoğraf paylaşan Jenner, dün de kızı ile birlikte yürüyüşe çıktı ve bunu Instagram'dan paylaştı.

BEBEK ARABASIYLA KOMBİN YAPTI

Snapchat hesabından da bebek arabasını paylaşan Jenner'in Fendi marka bebek arabası ve yine aynı markaya ait elbisesi ile poz vermesi ise "Zenginim, bebek arabasıyla kombin yaparım" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ

Kylie Jenner'ın bu paylaşımı kısa sürede 7 milyon 300 bine takın beğeni aldı.

İşte Kylie Jenner'ın o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada