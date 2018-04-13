KIZIYLA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN KYLİE JENNER, BEBEK ARABASIYLA KOMBİN YAPTI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Kylie Jenner'ın kızı ile birlikte çıktığı yürüyüşte bebek arabasıyla kombin yapması dikkat çekti.
Kozmetik markasıyla güzellik dünyasında en çok kazanan isimlerden biri olan Kylie Jenner, yaklaşık iki buçuk ay önce anne oldu.
KIZIYLA BİRLİKTE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI
Sosyal medya hesaplarından bol bol Stormi ile bol bol fotoğraf paylaşan Jenner, dün de kızı ile birlikte yürüyüşe çıktı ve bunu Instagram'dan paylaştı.
BEBEK ARABASIYLA KOMBİN YAPTI
Snapchat hesabından da bebek arabasını paylaşan Jenner'in Fendi marka bebek arabası ve yine aynı markaya ait elbisesi ile poz vermesi ise "Zenginim, bebek arabasıyla kombin yaparım" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.
BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ
Kylie Jenner'ın bu paylaşımı kısa sürede 7 milyon 300 bine takın beğeni aldı.
İşte Kylie Jenner'ın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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