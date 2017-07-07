Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nda seyyar tuvaletler yaydığı pis koku ve kötü görüntülerle tepki çekiyor.



Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nda ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.



Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği Kızkumu Plajı'nda, Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılan seyyar tuvaletler, pis görüntüsü ve kötü kokusuyla tepki çekiyor.







