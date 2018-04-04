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Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti
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Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti

KIZLARINI BENZİN İSTASYONUNDA UNUTTUĞUNU 170 KİLOMETRE SONRA FARK ETTİ

Almanya'da şaşkın baba, Paskalya tatili yolculuğunda tuvalete gitmek için inen biri 10, diğeri 14 yaşındaki iki kızını benzin istasyonunda unuttuğunu 170 km. sonra fark etti.

Tarih : 04 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti(10/10)6

47 yaşındaki baba, İtalya'daki Garda Gölü'ne yaptıkları seyahatin dönüşünde sabahın erken saatlerinde Münih yakınlarındaki bir benzinciye girdi. Parayı ödedikten sonra, tuvalete giden biri 10, diğeri de 14 yaşındaki iki kızının araçta olmadığını fark etmeden yola çıktı.

ÇOCUKLAR YARDIM İSTEDİ

Çocuklar yarım saat babalarının geri dönmesini bekledikten sonra benzinlikte görevlilerden yardım istedi ve görevliler de polis çağırdı.

ANNEYE ZORLUKLA ULAŞTILAR

Polis "Çocuklar evlerinin sabit telefon numarasını verdi çünkü babalarının cep telefonu numarasını bilmiyorlardı. Geziye gitmeyen anneye de hemen ulaşamadık, çünkü uyuyordu" açıklaması yaptı.

Daha sonra anneye ulaşan polis, babanın cep telefonu numarasını aldı. Ancak yola iyice dalan baba, 48 kez aranmasına rağmen cevap vermedi. Daha sonra cevapsız aramaları fark eden baba, çocukları bıraktığı benzinlikten 170 kilometre uzaktayken polisi geri aradı.

KASTEN Mİ BIRAKTI SORUSU AKILLARA GELDİ

Polis yetkilileri, babanın çocukları kasten bırakıp bırakmadığının araştırıldığını ancak bu ihtimale pek inanmadıklarını söyledi.

Geçen yıl yaşanan benzer bir olayda, Frankfurt Havaalanı yakınlarında trafik sıkışınca yol kenarına küçük tuvaletlerini yapmak için araçtan inen iki erkek çocuğu, otoyolda unutulmuştu.

2013'te de bir sürücü, yeni evlendiği eşini benzinlikte unutup, minibüsün arkasında uyuduğunu sanınca 200 kilometre yol gitmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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