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Kızlarının pozuna yazdığı iki kelimelik not, gönülleri fethetti

KIZLARININ POZUNA YAZDIĞI İKİ KELİMELİK NOT, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla gönülleri bir kez daha fethetti.

Tarih : 22 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Kızlarının Pozuna Yazdığı İki Kelimelik Not, Gönülleri Fethetti(10/10)6

Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Son olarak sosyal medya hesabından 4 kızının bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa "Bakmaya doyamıyorum" notunu düştü.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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