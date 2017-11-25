Bir dönemin kira milyoneri olan ve kızları tarafından vesayet davası açılan 80 yaşındaki iş adamı Atilla Uras, ''Kafam çalışıyor, çocuklarımın açgözlülüğü yüzünden bu dava açıldı'' dedi.

İki kızı tarafından vesayet altına alınması için dava açılan iş adamı Atilla Uras (80) duruşmada konuştu. Uras, "Aklım yerinde, sağlıklıyım, kafam, beynim çalışıyor!" dedi.

BABALARININ VESAYET ALTINA ALINMASINI İSTEDİLER

1987'de kurulan batık Marmara Bankası'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve bir dönemin kira milyoneri Atilla Uras'ın kızları Yasemin ve Nilüfer Uras, akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla babalarının vesayet altına alınması için dava açtı.

"ÇOCUKLARIM AÇGÖZLÜ"

Duruşma için Bodrum'dan gelen Atilla Uras, avukatların talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, ardından tekerlekli sandalye ile duruşmaya katıldı. Hayatı boyunca baktığı kızlarının kendisini dava ettiğini belirten Uras, "Onlara yılda belki de 1 milyon dolar veriyordum. Bodrum'da 210 milyon TL'ye mal ettiğim oteli, bir bankaya olan 10 milyon dolar borcum nedeniyle 390 milyon TL'ye satabilecek müşteriler buldum. Buradan alacağım parayı öğrenen kızlarım, böyle bir dava açtı. İstedikleri şey, paranın yüzde 50'sidir. Müşteri bulmuşken oteli satıp borcumu ödemek istiyorum. Ben 80 yaşındayım ve aklım yerinde, kafam beynim iyi çalışıyor. Çocuklarımın açgözlülüğü nedeniyle bu dava açılmıştır." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sorulara mantıklı cevap veren Atilla Uras hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada