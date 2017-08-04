KJAER YENİDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i transfer eden Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'le eşleşti. Böylece Simon Kjaer, bir kez daha Türkiye'ye gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi bugün yapıldı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu.
YİNE YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞTÜ
Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer, böylece Medipol Başakşehir ile bir kez daha karşı karşıya gelmiş olacak.
Kaynak: haberinburada
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