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Kjaer yeniden Türkiye'ye geliyor

KJAER YENİDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i transfer eden Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'le eşleşti. Böylece Simon Kjaer, bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor(9/10)5

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi bugün yapıldı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu.

YİNE YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞTÜ

Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer, böylece Medipol Başakşehir ile bir kez daha karşı karşıya gelmiş olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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