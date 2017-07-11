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KKTC, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı

KKTC, ARTAN SICAKLARDAN DOLAYI DIŞARIDA ÇALIŞMAYI YASAKLADI

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, artan sıcaklar nedeniyle güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için 12:00-16:00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Kktc, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı(6/10)2

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar sağlığı tehdit ediyor. KKTC, dışarıda çalışanların sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için belirli saatler arasında çalışma yasağı getirdi.

3 GÜN BOYUNCA 12:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞILMAYACAK

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yapmış olduğu son meteorolojik değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ışığında; çok sayıda sektör temsilcisi örgütün hassasiyetini de dikkate alarak; KKTC hava sıcaklığının 12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında 3 gün, mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden; dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası'nın 36'ncı Maddesi'nin verdiği yetkiye dayanarak, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır" denildi.

YASAKLANAN SAATLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN İHBAR HATTI KURULDU

Bakanlık, "Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerini kapsayan, 12.00-16.00 saatleri arasındaki uygulamaya aykırı çalışma tespit etmesi halinde; Bakanlığımıza bağlı ALO 102 İhbar Hattı'na ulaşabilecektir. Tüm işverenlerimizin ve çalışanlarımızın Bakanlığımızın aldığı bu karara duyarlılık göstermesi önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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