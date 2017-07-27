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Kktc, Maraş'ı Tek Taraflı Yerleşime Açacak
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KKTC, Maraş'ı Tek Taraflı Yerleşime Açacak

KKTC, MARAŞ'I TEK TARAFLI YERLEŞİME AÇACAK

KKTC, sürpriz bir çıkış yaparak, uzun yıllardır kapalı bulunan Maraş bölgesini "tek taraflı" olarak "yerleşime açmak" amacıyla çalışma başlattı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Kktc, Maraş'ı Tek Taraflı Yerleşime Açacak(7/10)3

KKTC, sürpriz bir çıkış yaparak, uzun yıllardır kapalı bulunan Maraş bölgesini "tek taraflı" olarak "yerleşime açmak" amacıyla çalışma başlattı. KKTC yönetimi, 1960'lı yılların meşhur tatil yeri Maraş'ı terkedilmişlikten kurtaracak.

"TEK TARAFLI" ÇALIŞMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısız olması ve sonuçsuz olarak sona ermesinin ardından yeni adımlar atmaya devam ediyor. KKTC, sürpriz bir çıkış yaparak, uzun yıllardır kapalı bulunan Maraş bölgesini "tek taraflı" olarak "yerleşime açmak" amacıyla çalışma başlattı.

TÜRK TARAFI KONTROL EDECEK

1974'ten önce burada yaşayan Rumlar, Türk tarafının kontrolünde yerleşime açılacak Maraş'a geri dönebilecek. Maraş'ın yerleşime açılması yönündeki öneri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs'a yaptığı ziyarette yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Türk tarafının önerisine Ankara da olumlu yaklaştı. Bu konuda bir çalışma yapılması talimatı verildi.

5 MİLYAR DOLARA YENİLENECEK

"Hayalet Şehir" olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 5 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Geri dönüşlerin de 5 yıl süreye yayılabileceği ifade ediliyor.RUM TURİZMİN YÜZDE 58'İ BU BÖLGEDEYDİ

Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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