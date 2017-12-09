Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan mevkidaşına verdiği Lozan dersi, KKTC'deki bazı Rum sevdalılarını da rahatsız etti. Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayınlayan gazeteye tepkiler ise sert oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Yunanistan temasları sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Çipras ile Lozan polemiği yaşadı.

Erdoğan, Lozan'ın kendi çıkarları doğrultusunda yanlış yorumlayan iki lidere tarih dersi verdi.

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN BİR KARİKATÜR YAYINLANDI

Ancak ziyaret sırasında yaşanan bu gerilim, KKTC'deki Rum dostu ve Türkiye karşıtı gruplara malzeme oldu. KKTC'de yayımlanan Afrika gazetesi, Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatüre sayfalarında yer verdi.

BAKAN ERTUĞRULOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, karikatürün, Kıbrıs Türk halkında infiale neden olduğunu kaydederek, söz konusu gazeteyi şiddetle kınadığını ve bu zihniyeti lanetlediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik yapılan bu hakaretin, esasen Türk milletine yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İfade ve/veya basın özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç teşkil eden bu yayına yönelik cezanın gecikmeden verilmesi gerekmektedir. Bu tür yayınların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gazetecilik meslek örgütlerini göreve davet ediyorum".

AK PARTİ KKTC TEMSİLCİLİĞİNDEN PROTESTO

AK Parti Temsilciği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, dün, Afrika gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan görsele tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Basın özgürlüğünün kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü olmadığının altını çizen Demirci, "Afrika gazetesinin yapmış olduğu bu yayın ve sergilemiş olduğu bu tutum elbette ki tüm Kıbrıs Türkünü bağlamamaktadır. Ana vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti halkını seven tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de bu duruma en sert şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz." dedi.

"KİMLERE VE NEYE HİZMET ETTİKLERİNİN İSPATIDIR"

Demirci, söz konusu görselin tamamen bir akıl tutulması ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kalkınan ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC için ortaya koyduğu siyasi irade her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında yer alması burada takdir ve vefa ile karşılanması gerekirken kendini bilmez bir gazetenin haddini aşarak 'Yunan Gözüyle' tanımlamasıyla yayımladığı görsel, aslında kimlere ve neye hizmet ettiğinin de ispatıdır. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ana vatanımızın Kıbrıs Türk halkının refah düzeyini artırmak için ortaya koyduğu iradeden dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliriz." Gruptakiler konuşmaların ardından gazete önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: haberinburada