Kktc'de Fetö Operasyonu: 9 Albay Gözaltına Alındı
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KKTC'DE FETÖ OPERASYONU: 9 ALBAY GÖZALTINA ALINDI


KKTC'DE FETÖ OPERASYONU: 9 ALBAY GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 15 Ocak 2017, 17:28
Puan Ver : Kktc'de Fetö Operasyonu: 9 Albay Gözaltına Alındı(5/10)2


KKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik  operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi. 








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